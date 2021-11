Damascelli: Napoli ha celebrato il suo idolo e fischiato il traditore scappato dalla nemica

Napoli-Lazio 4-0, il commento di Tony Damascelli su Il Giornale:

Napoli ha celebrato il suo idolo che non c’è più e fischiato il traditore scappato due anni fa dalla nemica, Maradona e Sarri hanno scaldato la notte, con la presenza in tribuna di Corrado Ferlaino che realizzò il sogno e, al suo fianco, gli attori di oggi, Infantino e De Laurentiis, tutto quanto fa presepe. Spalletti ha rubato i taccuini di Sarri e il Napoli ha giocato come sapeva ai tempi del toscano fumante ormai ridotto a un mozzicone, gran lezione di football in onore di Diego Armando.