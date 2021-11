Dalle indagini sul “caso Suarez”, nuova inchiesta sull’Università per stranieri di Perugia

Sarebbero emersi elementi tali da far ipotizzare l’esistenza di irregolarità nello svolgimento di alcuni concorsi per l’assunzione di ricercatori e professori universitari.

Gli accertamenti della Guardia di Finanza per l’indagine sul cosiddetto “esame farsa” per la conoscenza dell’italiano sostenuto da Luis Suarez, hanno portato a ipotizzare irregolarità in alcuni concorsi all’Università per Stranieri di Perugia.

Dall’analisi del materiale raccolto, come spiegano i finanzieri di Perugia, sarebbero emersi elementi tali da far ipotizzare l’esistenza di irregolarità nello svolgimento di alcuni concorsi per l’assunzione di ricercatori e professori universitari. Nello specifico, secondo quanto ipotizzato dagli inquirenti, gli esiti dei concorsi potrebbero essere stati predeterminati, intervenendo sulla scelta dei tempi dell’uscita dei bandi, sulla loro profilazione, sull’individuazione dei commissari e sul controllo di ciascuna fase delle selezioni.

I militari del Nucleo di polizia cconomico-finanziaria della Guardia di finanza di Perugia hanno dato esecuzione ad un decreto di acquisizione documentale presso l’Università per Stranieri di Perugia e presso il Ministero dell’Istruzione. Dall’analisi del materiale e dei documenti, anche informatici, acquisiti in quella occasione, in particolare dei telefoni cellulari, sono emersi elementi che hanno portato gli inquirenti a ipotizzare l’esistenza delle irregolarità. Nell’inchiesta figurano una ventina di indagati a vario titolo. Tre o quattro i concorsi sui quali si concentra l’attenzione degli investigatori.

In una nota firmata dal procuratore Cantone si spiega che “ritenute tali condotte degne di approfondimento investigativo ed al fine di verificare l’eventuale grado di coinvolgimento delle persone indagate, anche a loro tutela, sono stati disposti puntuali accertamenti, mediante l’acquisizione di ulteriore documentazione relativa alle singole procedure concorsuali”.