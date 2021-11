Dalla Colombia: anche la Juve su Ospina

I bianconeri vogliono provare ad accaparrarsi il portiere del Napoli a parametro zero per metterlo in competizione con Szczesny

Secondo quanto riporta il sito colombiano El Futbolero, anche la Juventus ha messo gli occhi sul portiere del Napoli. David Ospina. I bianconeri sono intenzionati a ingaggiare il colombiano a parametro zero per garantire un’alternativa a Szczesny per la prossima stagione. Il Napoli ha proposto al suo portiere un rinnovo contrattuale, ma la Juve non rimarrà inerme alla finestra a guardare.