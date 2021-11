Corsport: Ospina è la sintesi del portiere moderno, il Napoli vuole rinnovargli il contratto

“È quell’amico in più sistemato nella propria area e al quale consegnare il pallone. Il resto lo concede l’esperienza e quella serenità che si percepisce ad occhio nudo”

Il Corriere dello Sport, con Antonio Giordano, scrive che il Napoli vuole rinnovare il contratto a David Ospina portiere colobiano di 34 anni arrivato a Napoli con Ancelotti lo stesso anno di Meret.

David Ospina è la sintesi del portiere moderno, quell’amico in più sistemato nella propria area di rigore ed al quale consegnare il pallone, quando è necessario, per la cosiddetta costruzione dal basso: la naturalezza del palleggio, in questo calcio che ha bisogno di piedi buoni ormai ovunque, è un fattore. Il resto, lo concede l’esperienza e quella serenità che si percepisce ad occhio nudo.

Per Spalletti sono entrambi titolari: David in campionato Alex in Europa League.