CorSport: rinnovo Sarri, si discutono i dettagli su soldi e mercato, operazione da più di 20 milioni lordi

Lotito incontrerà il tecnico durante la sosta. Il contratto attuale pesa 11 milioni sul bilancio, la cifra raddoppierà

Il Corriere dello Sport dedica spazio al rinnovo di Sarri con la Lazio. Lotito ha proposto al tecnico un prolungamento anticipato: vuole blindarlo. I due si incontreranno durante la sosta per definire il tutto. La volontà è comune, si discutono gli ultimi dettagli su soldi e mercato.

“Mau è in scadenza nel 2023, aveva firmato un biennale. Nell’accordo in essere è inserita una penale, pagandola il tecnico potrebbe liberarsi dopo il primo anno. Non c’è questo rischio, ma Lotito vuole blindare Mau il più possibile e gli ha proposto un contratto fino al 2025. La trattativa è annunciata avanzata”.

Il quotidiano sportivo continua:

“Sarri non farà salti nel buio, ha aperto al rinnovo a patto che si prospetti l’arrivo di giocatori idonei alla sua filosofia. Per lui sarà un rinnovo record, non è mai stato per più di tre anni nello stesso club”.

“L’attuale contratto di Mau pesa per circa 11 milioni lordi sul bilancio (circa 6 netti nel biennio), con il rinnovo la cifra come minimo raddoppierà, supererà i 20 milioni lordi”.