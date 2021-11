CorSport: Lobotka è andato in campo solo tre volte, ma domenica il Napoli lo ha riconosciuto come leader

Insieme a Mertens ha spazzato via i timori circa le assenze di Osimhen e Anguissa. E su Mertens: palla a lui e il calcio del Napoli è diventato stellare

Il Corriere dello Sport esalta la prestazione di Mertens e Lobotka contro la Lazio, domenica al Maradona. Hanno spazzato via i timori che le assenze di Osimhen e Anguissa potessero rendere meno incisivo il calcio del Napoli, scrive.

Su Lobotka

“Fra infortuni e panchina è andato in campo tre volte, anche se sempre da titolare, eppure domenica sera è sembrato dentro la squadra come se ne fosse da tempo parte integrante. Con personalità, ha alleggerito Fabian Ruiz di alcune responsabilità che gli spettano quando c’è Anguissa, stavolta il primo riferimento era Lobotka, non più lo spagnolo libero di inventare e concludere. La squadra si è rivolta a lui senza indugi, riconoscendone una capacità da leader”.