CorSport: Inter-Napoli, Spalletti si affida a Politano, Osimhen e Insigne

Sul Corriere dello Sport le probabili scelte di formazione di Inter e Napoli per la sfida di domani pomeriggio a San Siro. Luciano Spalletti si affiderà a Ospina in porta e, davanti a lui, in difesa, schiererà Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly al rientro dalla squalifica e Mario Rui. In mediana ci saranno Anguissa, Fabiam e Zielinski come jolly per il cambio tattico dal 4-3-3 al 4-2-3-1. Davanti nessun ballottaggio tra Politano e Lozano: il messicano è rientrato solo ieri sera, non avrà una maglia da titolare. Dunque toccherà all’ex interista Matteo lavorare nel tridente con Osimhen e Insigne. La partita è in programma alle 18.