CorSport: il futuro di Eriksen potrebbe essere all’Ajax

Le possibilità che gli venga tolto il defibrillatore cardiaco sono praticamente nulle, in Olanda potrebbe ricevere comunque l’idoneità

Tutti gli indizi sembrano portare ad un addio di Christian Eriksen all’Inter. Il suo futuro, scrive il Corriere dello Sport, potrebbe essere all’Ajax.

“Gli indizi portano a un addio di Christian Eriksen all’Inter a gennaio o nei mesi immediatamente successivi. Magari attraverso una risoluzione del contratto e una minusvalenza a bilancio come per Nainggolan e Joao Mario. Cosa farà in futuro il danese? L’orientamento è quello di continuare a giocare e l’Ajax, la formazione dove è esploso, la soluzione che più lo convince”.