Corsera: «Spalletti ex stimato, non rimpianto. Con l’Inter un divorzio dai pesanti alimenti»

Il rapporto tra Spalletti e l’Inter visto dal Corriere della Sera:

Ex stimato, non rimpianto, di sicuro pericoloso e un tantino avvelenato. Il primo incontro dopo un divorzio con pesanti alimenti (due anni di contratto a 5 milioni netti a stagione) fa un certo effetto. Luciano Spalletti dice di non cercare rivincite, mira piuttosto al colpo giusto per mandare fuori giri l’Inter, spedirla a 10 punti di distanza e tagliarla via dalla corsa scudetto.

Inzaghi ha di che preoccuparsi, il Napoli non gli porta bene, ci ha perso 7 volte su 10, e i nerazzurri contro le grandi non sanno vincere: tre pari con Atalanta, Juve e Milan e il k.o. con la Lazio.