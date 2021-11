Colpi d’arma da fuoco durante una partita di terza divisione in Argentina (VIDEO)

Sfiorato l’allenatore della squadra ospite, portato in ospedale ed ora fuori pericolo. Paura in campo e sugli spalti

Clamoroso in Argentina: durante una partita di terza divisione – nello specifico fra Huracan Las Heras e Ferro de General Pico – sono stati esplosi dei colpi d’arma da fuoco che hanno perfino sfiorato la spalla del tecnico della squadra ospite, Mauricio Romero, prontamente trasportato in ospedale.

L’allenatore è fuori pericolo. La partita è stata sospesa al 79′ sul 3-1 per l’Huracan. In campo e sugli spalti attimi di terrore per quanto accaduto, con un fuggi fuggi generale tra calciatori e spettatori.

Il video: