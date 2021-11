Caressa: «Spalletti tra i migliori allenatori al mondo, ma ama la teoria dei nemici»

A OCWsport: «Milan e Napoli hanno qualcosa in più per lo scudetto, ma si deciderà a febbraio; Osimhen mi ricorda Weah»

Spalletti è tra i migliori allenatori al mondo, soprattutto sotto il profilo strettamente tattico. Ha un piccolo difetto, secondo me: ama la teoria dei nemici. La teoria dei nemici l’ha inventata Mourinho. Forse lo fa a causa delle esperienze passate. In ogni caso, ritengo che a Spalletti spesso vengano riconosciuti meno meriti di quelli che ha.

Così Fabio Caressa – giornalista di Sky – in merito a Luciano Spalletti. Le dichiarazioni in una diretta su Twitch, ospite degli streamer di OCWsport. Al centro della discussione anche altri temi relativi al campionato, in particolare rispetto alla lotta scudetto.

Per la lotta scudetto Milan e Napoli hanno qualcosa in più. Per me può rientrare solo l’Inter, per le altre è quasi impossibile. In ogni caso si deciderà tutto a febbraio, quando si giocheranno la maggior parte degli scontri diretti. Da marzo in poi il calendario è più semplice. Se Milan e Napoli arriveranno a marzo divise da pochi punti allora se la giocheranno fino alla fine.

Caressa dice la sua anche su Osimhen, paragonandolo – per caratteristiche – a George Weah.

Gli attaccanti fisici in Italia fanno la differenza. Osimhen lo è: ha uno strapotere atletico impressionante. Per certe caratteristiche mi ricorda Weah. In Serie A pochi difensori riescono a contrastare calciatori del genere. Fisicamente solo Chiellini, forse Smalling. E per questo sono decisivi, più che in altri campionati. Basta vedere Lukaku al Chelsea: incide, ma meno di quanto incideva all’Inter.