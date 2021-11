Cannavaro: «Spalletti sa essere leader e aziendalista, la Juventus non è mai fuori»

Fabio Cannavaro intervistato da Antonio Giordano per il Corriere dello Sport:

Di Inter-Napoli, versante Napoli, dice:

Spalletti vorrà invece una risposta chiara in uno scontro diretto: è consapevole che gare del genere valgano più delle altre per l’autostima del gruppo. E fanno la differenza non solo aritmeticamente. Il Napoli ha tanto del suo allenatore, che sa essere contemporaneamente leader e aziendalista, toccando sempre le corde giuste.