Campania, il bollettino Covid: 675 positivi, il tasso torna sotto il 2%

4 morti. Resta stabile la pressione ospedaliera, in calo l’indice di contagio.

L’Unità di Crisi della Regione Campania ha diffuso il consueto bollettino di aggiornamento sulla situazione relativa al Covid-19. 675 i nuovi positivi su oltre 33.000 tamponi, col tasso che dopo il balzo di ieri (nel weekend si fanno meno tamponi) è tornato addirittura sotto il 2%.

La pressione ospedaliera resta piuttosto stabile: 9 i ricoveri in più nei reparti ordinari (oggi 302, ieri 293); 21, esattamente come ieri, i ricoveri in terapia intensiva.

Si registrano 4 morti, di cui 2 nelle ultime 48 ore