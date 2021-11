Atalanta-Lazio, la denuncia dell’operatore tv: «Colpito alla gamba da un seggiolino»

Sui social ha postato anche la foto. «Uno steward accanto a me ha visto la scena ed è arrivato pure il responsabile della sicurezza dell’Atalanta»

Il Corriere dello Sport torna oggi sui fatti accaduti durante Atalanta-Lazio, con il lancio di oggetti contro Reina e non solo. Racconta un altro episodio finora sfuggito alle cronache. Riguarda la denuncia di un operatore tv, Marco Ielardi, che stava lavorando alle spalle di Reina, sotto la curva atalantina. Sui suoi social ha denunciato di essere stato colpito ad una gamba da un seggiolino divelto dai tifosi bergamaschi sugli spalti. Il Corriere dello Sport riporta le sue parole.

«Per tutta la partita sono volate birre e altro, poi in quei momenti concitati ho sentito un dolore fortissimo al polpaccio e voltandomi mi sono reso conto di essere stato colpito da un seggiolino, sradicato letteralmente dalla terza fila dello stadio. Uno steward accanto a me ha visto la scena ed è arrivato pure il responsabile della sicurezza dell’Atalanta. Possibile che siano riusciti a individuare chi ha lanciato una monetina e non si siano accorti di un seggiolino blu 50×50 centimetri?».