Arrestato il nonno di Scamacca, entrato in un bar armato di coltello

Lo scrive Il Messaggero. L’attaccante della Nazionale aveva fatto già discutere quando suo padre danneggiò alcune auto a Trigoria.

Continuano a far discutere alcuni gesti della famiglia Scamacca, attaccante del Sassuolo e della Nazionale italiana. Dopo l’episodio che coinvolse il padre qualche tempo fa, a far scalpore è il nonno di Gianluca, Sandro Scamacca, che – a quanto scrive il Messaggero – sarebbe entrato in un bar di Fidene (in periferia a Roma) armato di coltello.

L’uomo, sessantasei anni, visibilmente ubriaco e fuori di sé – così riferisce chi era sul posto – avrebbe cominciato a minacciare di morte i clienti del bar e avrebbe addirittura puntato il coltello alla gola di uno di questi.

Dopo diverse segnalazioni è arrivata sul posto la Polizia, che l’ha fermato e poi arrestato per minacce aggravate, detenzione di un’arma e resistenza a pubblico ufficiale.