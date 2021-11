Anguissa è il sole, illumina noi e spegne gli altri

È tornato Piotr. Ciro è tornato al gol. La magica follia di Adam Ounas. Solo a guardala.

❗Elmas alto sinistra, Demme con Patrick, Juan Jesus esterno basso. Ogni alibi sarebbe stato accettato ma Luciano guarda avanti, vuole tutti al centro del sogno.

😮Alzi la mano chi, ad un certo punto, non ha pensato che macasse come il pane Mario Rui…. Ci ha conquistati…

😎È tornato Piotr. Il signore dei ghiacci. Glaciale sotto la barbara curva polacca. Divino con gli occhi in campo e la testa sgombra.

🙃 Anguissa è il sole, gli girano tutti intorno a turno. Fabian, Demme, Elmas, Lobotka. È lui illumina noi e spegne gli altri, comanda senza dubbio il tempo!

😁La bottiglia di vodka ottiene il risultato di far esplodere la magica follia di Adam Ounas. Solo a guardala. Pazzesco…

❤ Ciro è tornato al gol. Zanoli esordisce in Europa aggredendo anche il cameraman. A proposito ma chi era quello che inquadravano ogni due minuti? Cruciani polacco?

💪Il Legia non è il Leicester ma in casa è tremendo. Vai sotto, la recuperi, la vinci, la stravinci con tanti uomini che insieme non apparano il minutaggio di Di Lorenzo. Questo Napoli si rifiuta di perdere, Spalletti spegne i microfoni.