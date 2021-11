Allegri: «Ci sono errori di valutazione se si dice che la Juventus ha la rosa più forte della Serie A»

A Dazn: «È una rosa che può arrivare tra le prime quattro. Se siamo lì, vuol dire che valiamo questa classifica, a partire dall’allenatore. Dobbiamo essere realisti»

Sei sconfitte su 19 partite

«Stasera è stata una prestazione sulla falsariga di quella contro la Lazio e la Fiorentina e il Milan stesso. Capitalizziamo poco quello che creiamo, l’Atalanta ha tirato poco in porta, un tiro di Zapata su nostro errore. È anche il momento, c’è ansia, fretta, quando non fai gol c’è più di preoccupazione. Dobbiamo continuare a lavorare, lavorare sulle prestazioni.

«Io credo che sia un’ottima squadra con dei valori, po ci sono momenti in cui le cose vanno meno bene e non riusciamo a far gol. Credo che ci siano errori di valutazione quando si dice che è la rosa più forte. È una rosa che può arrivare tra le prime quattro. Stasera ai ragazzi non posso dire niente, posso solo fare i complimenti.

«Bisogna essere realisti rispetto alla classifica. Se siamo lì, vuol dire che valiamo questa classifica, a partire dall’allenatore. Sotto l’aspetto della prestazione, sta sera, con la Lazio, con l’Inter, col Milan, con la Fiorentina, non posso dire niente. Abbiamo sbagliato a Verona, col Sassuolo, con l’Empoli, quelle sono prestazioni sbagliate. Dobbiamo essere realisti. Siamo la Juventus, dobbiamo ottenere il massimo, non è detto che la Juventus debba per forza vincere il campionato. Noi dobbiamo soltanto lavorare, fare queste belle prestazioni, segnare qualche gol in più che ci consentirebbero di stare più sereni. Abbiamo perso un po’ di serenità. Quando non segni, ti vengono a mancare freddezza e cinismo

