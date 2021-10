Whatsapp, Facebook e Instagram hanno provato a inseguire Osimhen, ora sono down

Mertens quando è entrato mi è parso talmente spaesato da non ricordare le regole di base. Tipo mia mamma: “Ma i nuoste chi song’?”

Mario Rui, o è scarso o è forte. Nessuna delle due cose, credo. È uno normale, che ci mette molto impegno e allora certe volte un assist, certe volte si fa espellere. Chiaro, questo mi pare sia il suo anno migliore, anche perché il suo passato lo abbiamo cancellato. Eppure, nel suo anno migliore, riesce a farci perdere una partita come quella di giovedì, ma non è tutta colpa sua. Colpa di tutti se non fai due o tre a zero nei primi venti minuti, colpa di tutti se poi ti afflosci, ti stanchi, ti disunisci. Madonna, viene sonno pure a me mentre scrivo queste frasi, figuriamoci a voi altri che dovreste leggere. Espelletemi. In Europa nulla è compromesso, coraggio.

Un commento sugli insulti razzisti ad Anguissa, Koulibaly e Osimhen lo ha fatto Juan Jesus sui suoi profili social, non dobbiamo aggiungere altro, e forse non dobbiamo chiamare più questa gente “i soliti imbecilli”, non dobbiamo minimizzare. Mai più.

Non indugerei troppo sulla questione della sostituzione Insigne e sul suo non prenderla bene, capita. Non esageriamo. Ho letto che non ha salutato Spalletti, ma non è vero, forse non lo ha abbracciato, non lo ha baciato, e va bene. Ho visto per lui voti non troppo alti e invece mi pare che abbia disputato una buona partita, la palla di prima data a Osimhen nel secondo tempo è da grande giocatore. I rigori li dovrebbe calciare un po’ meglio, però al suo errore ha rimediato. Questa è la verità.

Brava Napoli città moderna, che elegge uno juventino sindaco senza paura.

Brava Fiorentina squadra moderna, che ha preso un tecnico bravo, evitando chi sappiamo.

Sarri ha ricominciato a lamentarsi degli orari, ma io mi lamenterei pure di Reina e dei difensori biancocelesti.

Il Venezia frega, giustamente, Mazzarri sul finale. Mazzarrone non impara mai. Love.

Mentre scrivo il pezzo è in corso un down totale di Whatsapp, Facebook e Instagram, pare che i tre social abbiano provato a inseguire Osimhen, ora sono ricoverati con l’ossigeno.

“La Juve è tornata” Assa fa ‘a maronna.

“Il Milan è inarrestabile” Vuless’ ‘o cielo.

“L’Inter è una macchina da gol”. ‘Ncopp’ ‘o bene ‘e mammà.

“Pellegrini rinnova e la Roma riprende a volare” San Gennà, squaglia squa’.

“Eh, ma come gioca il Sassuolo”. Infatti.

Non sto seguendo molto bene la vicenda, perciò qui provo a riassumere per farmi (insieme a chi legge) qualche domanda. Si dice che i tifosi non vanno al Maradona, nonostante si possa, nonostante la squadra giochi bene. Si dice disamore, si dice lamento, si dice ai tifosi non va bene nulla. I tifosi dicono ma chi sono questi che vanno allo stadio insultando il portiere del Cagliari? Non è una cosa da tifosi del Napoli, lasciate che tornino allo stadio i tifosi veri. Un’altra cosa, poi: ma perché un sacco di tifosi del Napoli ieri indossavano la maglia nera? Lutto? (è una domanda vera).

E comunque Lozano.

E comunque Spalletti allenatore di settembre, che lo sia anche di ottobre, per carità.

Per una volta sono contento che ci sia la sosta, sto stanco.

Dazn continua a funzionare bene da me, nonostante questo mi hanno proposto un rimborso per un giorno in cui non stavo guardando la partita. La faccenda è sempre più divertente. Che faccio accetto?

E comunque Fabián.

E comunque Koulibaly.

E comunque se Dio esistesse la rovesciata di Osimhen sarebbe entrata.