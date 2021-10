Vezzali: «Per Italia-Svizzera l’Olimpico sarà aperto al 100%»

«Ho già presentato la richiesta al Cts per gli impianti all’aperto e al chiuso chiedendo il 100% di apertura. Per la partita farò una deroga»

Il Sottosegretario allo Sport, Valentina Vezzali, ha annunciato che in occasione di Italia-Svizzera lo stadio Olimpico sarà aperto al pubblico al 100%. La partita di qualificazione ai Mondiali in Qatar del 2022, in programma il 12 novembre, avrebbe dovuto ospitare circa 20mila persone, il 25% della capienza totale. Ora, invece, l’Olimpico sarà il primo impianto ad ospitare un evento con capienza completa dall’inizio della pandemia.

“Ho già presentato la richiesta al Cts per gli impianti all’aperto e al chiuso chiedendo il 100% di apertura. Vista l’andatura epidemiologica, la situazione ci consente di aprirci ulteriormente. Nella fase di transizione farò una deroga per Italia-Svizzera”.

Vezzali ha anche dichiarato che si sta pensando ad una ipotesi simile anche per le Atp Finals di tennis a Torino.

“Stiamo lavorando anche su quello”.