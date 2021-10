Un turno a Spalletti, multato Edo De Laurentiis. La Procura Federale indaga sui cori razzisti verso Osimhen

Squalificati per una giornata anche Mourinho, Inzaghi e Gasperini. Ammenda di 10 mila euro per la Roma per i cori insultanti di matrice territoriale

Luciano Spalletti è stato squalificato per una giornata e dovrà pagare un’ammenda di 5 mila euro per aver rivolto all’arbitro Massa al termine della gara espressioni irrispettose. Lo stesso provvedimento ma per espressioni irriguardose è stato adottato dal giudice sportivo nei confronti di Gian Piero Gasperini.

Multato di 10 mila euro Edoardo De Laurentiis, vicepresidente del Napoli, per aver rivolto agli arbitri un’espressione irriguardosa trovandosi su terreno di gioco senza autorizzazione. Soltanto la squalifica di un turno per Simone Inzaghi e José Mourinho.

Il giudice sportivo, in relazione al coro discriminatorio di matrice razziale nei confronti di Victor Osimhen, ha disposto a cura della Procura Federale un supplemento di accertamento istruttorio che specifichi nel dettaglio la durata e la dimensione del coro stesso, confermando che il coro non si è ripetuto successivamente agli annunci effettuati, nonché in ordine alla collaborazione della Roma per l’individuazione dei responsabili, acquisiti se del caso elementi dai responsabili dell’Ordine pubblico. In ogni caso, la Roma è stata multata di 10 mila euro per i cori insultanti di matrice territoriale.