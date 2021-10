Gazzetta: il Napoli è un muro in difesa, il simbolo di questa solidità è Koulibaly

L’edizione online del quotidiano elogia la stagione del senegalese ma anche la coppia Fabian Ruiz-Anguissa in fase di non possesso

Lo 0-0 ottenuto a Roma conferma il Napoli in testa al campionato, in coabitazione col Milan, e conferma anche che la squadra di Spalletti è la miglior difesa della Serie A. Per questo l’edizione online de La Gazzetta dello Sport ha dedicato un focus alla solidità dimostrata dagli azzurri in queste prime nove giornate.

Perché dietro un attacco strepitoso – per la prima volta a secco domenica all’Olimpico – il primato del Napoli è griffato da Kalidou Koulibaly, uno dei difensori più forti che ci sia in giro. E se Anguissa ormai è una certezza lì in mezzo, colpisce anche l’atteggiamento di Fabian Ruiz che sta migliorando oltre il palleggio, con marcature preventive e attacchi al portatore di palla che lo stanno facendo maturare come centrocampista completo e concreto.