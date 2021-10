Tutta Italia avrebbe tirato fuori Zielinski. Luciano no

Ancora una! Ancora zero goal subiti. Senza Insigne ed Osi per il bene del gruppo. Prova di coraggio, carattere e sufficienza.

😎Dopo settant’anni la città di Salerno ritrova il Napoli in Serie A. I tifosi di stasera conserveranno il biglietto come un autentico cimelio per i nipoti. Lazzaro si alzò solo una volta nella Bibbia, infatti i tempi so quelli

😌È come quando giochi a braccio di ferro con un bambino: Lui spinge con tutta la forza che ha e tu nel frattempo fai altro, poi decidi che è tardi e affondi il braccio.

😁 “Eh ma abbiamo giocato male”. “Eh ma abbiamo sottovalutato l’avversario”. “Eh ma abbiamo giocato senza punte”. Stop. Quante altre possibilità avrà Spalletti per dare minuti a chi gioca meno? Pochissime anzi nessuna. Test-Match.

🤪Ribery cadeva da solo o sbatteva su Anguissa. Partrck nostro hanno provato ad abbatterlo ma ribalzavano come gli insulti dalle curve … Desolanti rantoli medievali.

😍Tutta Italia avrebbe tirato fuori Piotr. Luciano no, si deve sbloccare e lui si sblocca. Ora però, salva i nostri fegati…

💣Petagnone al primo pallone toccato procura il goal vittoria. Il nostro terzo attaccante la risolve. La sintesi si appoggia alla logica e l’abbraccia.

💪 Ancora una! Ancora zero goal subiti. Senza Insigne ed Osi per il bene del gruppo. Prova di coraggio, carattere e sufficienza. Giocare contro una disperata bisognosa di punti che fa del match contro di te la sfida del decennio non era facile. Di horto muso… DI FORZA!

Forza Napoli.

Sempre e Comunque

❤