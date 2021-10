Terapie per Petagna: contrattura all’adduttore nell’allenamento di ieri

Le ultime da Castel Volturno: sempre ai box Lobotka, Malcuit e Ounas. Sono rientrati dagli impegni con le nazionali Rrahmani, Osimhen e Zielinski

Seduta mattutina al Konami Training Center. Gli azzurri preparano Napoli-Torino, in programma allo Stadio Maradona domenica 17 ottobre per l’ottava giornata di Serie A (ore 18).

La squadra ha iniziato la sessione con attivazione ed esercitazione tattica. Successivamente partita a campo ridotto. Lobotka ha svolto metà lavoro in gruppo e metà personalizzato. Terapie per Malcuit. Ounas ha fatto terapie e allenamento personalizzato in palestra.

Petagna ha svolto terapie per una contrattura al muscolo adduttore lungo di sinistra accusata al termine dell’allenamento di ieri.

Sono rientrati dagli impegni con le Nazionali: Rrahmani, Osimhen e Zielinski.