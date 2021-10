Stanno arrivando le lettere con cui Dazn si scusa e regala un mese ai clienti

“Ti offriamo un mese di visione di DAZN senza alcun ulteriore costo e senza bisogno di alcuna azione da parte tua. Ci scusiamo nuovamente per l’accaduto”

Dopo l’annuncio, i fatti. Stanno effettivamente arrivando le lettere con cui Dazn si scusa per il disservizio di giovedì 23 settembre e con cui regala un mese di abbonamento ai propri clienti. Ecco il testo.

Sappiamo che giovedì 23 Settembre tra le 18.30 e le 19.00 hai riscontrato difficoltà ad accedere alla nostra App. Ci scusiamo per l’accaduto e, come annunciato già nel tardo pomeriggio di giovedì, oltre ad esserci attivati prontamente per risolvere la problematica, abbiamo deciso di indennizzare tutti i clienti che hanno subito il disservizio.

Per questo motivo ti offriamo un mese di visione di DAZN senza alcun ulteriore costo e senza bisogno di alcuna azione da parte tua. Puoi già verificare nella tua area dedicata Il mio account che la data del tuo prossimo pagamento è stata posticipata automaticamente di un mese. Al termine della mensilità offerta il tuo abbonamento si rinnoverà automaticamente alle condizioni in vigore salvo disdetta.

Ci scusiamo nuovamente per l’accaduto. Per qualsiasi ulteriore informazione o necessità di supporto puoi rivolgerti al servizio clienti cliccando qui.

Buona visione

Il Team DAZN