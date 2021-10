Spalletti: «Sabatini ha detto che preferisce Osimhen a Mbappé? La penso come lui»

In conferenza stampa Spalletti ha parlato di Osimhen. Gli hanno ricordato le parole di questa mattina di Sabatini al Corriere dello Sport:

Spalletti parlando del nigeriano ha detto:

Osimhen o Mbappé? La penso come Sabatini. Osimhen può dare un contributo in qualsiasi partita, riesce a dare subito le sue qualità anche quando entra dalla panchina. Anche in allenamento si vede il suo marchio di fabbrica, le corse e le giocate nello stretto. È intelligente, quando si parla di alcuni dettagli poi prova a metterli in pratica e per le qualità che ha ci riesce.