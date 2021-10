Spalletti: «Prima ero scontroso? La definirei simpatia selettiva»

Spalletti scontroso? In conferenza stampa hanno chiesto a Spalletti quanto sia cambiato negli ultimi due anni.

Com’ero prima? Scontroso? Non saprei, dicono che ero nervoso ma non era nervosismo. Direi simpatia selettiva. Mi sveglio sempre in forma e poi mi deformo in base a chi incontro. Se lasciate stare la squadra e si capiscono i momenti senza andarci a creare delle storie volutamente contro, io rimango sempre così. Poi mi potete attaccare quanto volete, perché sono più feroce di voi nelle critiche verso me stesso. Mi conosco benissimo e mi critico tanto. Poi se toccate la squadra, si ride.