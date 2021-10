Spalletti: «Il calcio va giocato con lo stadio pieno, bisogna mettere prezzi più accessibili alle famiglie»

In conferenza: «Bisogna stare un po’ attenti, il momento è difficile. Non è facile avere la possibilità di acquistare due biglietti per tutta la famiglia in un mese»

In conferenza stampa, dopo il pareggio sul campo dell’Olimpico, contro la Roma di José Mourinho, l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha lanciato un appello a ridurre i prezzi per consentire ai tifosi, numerosi, di accedere allo stadio. I prezzi sono troppo alti per dare la possibilità ad un’intera famiglia di seguire da vicino le gesta dei propri beniamini.

«Il calcio va giocato con lo stadio pieno, con questi boati qui. Squadre e tifosi devono essere una cosa sola. Bisogna saperci stare dentro queste emozioni. Bisogna stare un po’ attenti, il momento è difficile per i prezzi, è difficile rendere partecipi tutti. Non è facile avere la possibilità di acquistare due biglietti per tutta la famiglia in un mese, la possibilità di dare a tutti la chance di vivere lo stadio».