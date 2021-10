Sole 24 Ore: Serie A, club in movimento sugli highlights a Sky

I club di Serie A non mollano sulla questione degli highlights chiesti da Sky. Del tema non si è discusso nell’ultima assemblea, risalente al 7 ottobre, ma, secondo quanto riferisce il Sole 24 Ore, alcuni club sarebbero intenzionati a non far passare anche la prossima riunione senza parlarne.

“Per alcuni club di Serie A sarebbe il momento di riaffrontare il tema degli highlights con la richiesta di Sky – sul tavolo della Lega Serie A a seguito di una lettera della media company, anticipata sul Sole 24 Ore del 6 ottobre – di fare un bando per highlights “pay” (per i free i diritti sono andati alla Rai). Perché questo accada si dovrebbe fare retromarcia sul diniego, deciso in Lega a maggioranza lo scorso 29 luglio. L’assemblea del 7 ottobre non ha affrontato la questione. Ma c’è chi non sarebbe disposto a far passare anche la prossima, fissata martedì, che ospiterà anche l’audizione di Dazn. Il nodo del possibile contenzioso legato al contatto con Dazn-Tim non è trascurabile. Comunque, non essendo all’ordine del giorno, si potrà eventualmente solo decidere di riaffrontarlo. Chi vorrebbe farlo espone il vantaggio di possibili nuove risorse. Proprio in un momento in cui la Serie A attendeva risposte, però non arrivate, dal Decreto fiscale”.