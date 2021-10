Sky UK: Fonseca è il candidato principale per allenare il Newcastle

L’ex allenatore della Roma è la prima opzione per sostituire Steve Bruce, che è stato esonerato dopo otto giornate in cui non ha trovato la prima vittoria

Paulo Fonseca in queste ore è diventato il candidato principale a sedere sulla panchina del Newcastle dopo l’esonero di Steve Bruce. Lo riporta Sky Sports, che ribadisce come la separazione con l’ormai ex tecnico è a causa dei risultati negativi, l’ultimo la sconfitta interna per 2-3 contro il Tottenham.

Il Newcastle non ha ancora centrato una vittoria ed è penultimo in classifica con tre pareggi e cinque sconfitte e nelle scorse settimane è stato rilevato dalla nuova proprietà araba.