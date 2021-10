Sconcerti: il Milan ha vinto grazie alla calma da filosofo greco di Pioli, l’Inter ha poca personalità

Sul Corriere della Sera Mario Sconcerti commenta la vittoria del Milan in rimonta sul Verona attribuendo gran parte del merito alla lucidità e alla calma dell’allenatore, Stefano Pioli.

Con cambi e nuovi innesti ha ridisegnato il volto della squadra.

“Il Milan ridisegnato, corretto nel suo disordine, ha messo in campo una voglia di vincere poche altre volte vista a San Siro. La squadra ha dato tutto perché crede in questa stagione, Pioli le ha dato la differenza che stavolta non riusciva ad avere”.