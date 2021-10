Scandalo in Venezuela: abusi sessuali sulle giocatrici della nazionale

I fatti risalgono tra il 2013 e il 2017 nella selezione Under 20. Le violenze sono state perpetrate dall’allenatore dell’epoca, Kenneth Zseremeta

24 giocatrici venezuelane, inclusa Deyna Castellanos dell’Atletico Madrid, hanno denunciato anni di abusi fisici, psicologici e sessuali dal precedente allenatore Kenneth Zseremeta, che si sono protratti dal 2013 al 2017, quando il tecnico è stato poi sollevato dall’incarico di ct della nazionale femminile Under 20.

“Ci sono state minacce e manipolazioni per dire ai genitori dei giocatori del nostro orientamento sessuale. Non abbiamo mai avvertito di poter avere gli strumenti per parlare e ricevere supporto, perché l’influenza e il potere di questa persona nelle nostre vite era autoritaria” hanno scritto le giocatrici in un comunicato.