Sarri: «L’Inter non ha buttato il pallone fuori, queste scene si vedono solo in Italia»

Sarri dopo Lazio-Inter 3-1

«Siamo stati sempre in partita. L’avevano detto ai ragazzi “Se restiamo in partita, non perdiamo mai”.

Quando Di Marco è a terra, l’Inter va a tirare in porta. Se loro non buttano il pallone fuori… Loro con un uomo per terra hanno continuato a giocare, quindi hanno legittimato. Il regolamento parla chiaro, queste scene si vedono solo in Italia.

«Felipe Anderson è stato aggredito ripetutamente, e non ha mai alzato il dito, ci sarebbe potuto stare anche un cartellino rosso

La squadra deve portare solidità, i giocatori di dinamismo e fisicità ci fanno comodo perciò ho scelto Basic. Poi è chiaro che Luis Alberto è un giocatore importante anche se non ha accelerazioni importanti. Visti i test, comunque, può viaggiare su intensità diverse.

Pedro è un giocatore di grande esperienza. Felipe Anderson è un potenziale crack, ha alti e bassi. Ha momenti di vuoto che sono di origine mentale. Ho avuto la fortuna di allenare grandi giocatori, lui è un giocatore straordinario, con pochi eguali.

Io sono un allenatore da campo, mi diverto in campo, mi trovo coinvolto in un calcio in cui vengono meno quelle cose per cui mi sono innamorato di questo lavoro. Si gioca ogni tre giorni. A me sinceramente questo calcio piace meno.