Sarri: “I gol allo scadere fanno parte del calcio, la Lazio ora è più fluida”

L’allenatore intervistato da Dazn: “Abbiamo fatto un passo in avanti per prestazione e carattere, adesso cerchiamo continuità”

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato al termine della partita con l’Atalanta ai microfoni di Dazn.

Luis Alberto ha fatto una partita in linea con la precedente, una gara seria da centrocampista vero, con quella qualità in più che ha rispetto agli altri. Cataldi è un giocatore che ha sempre avuto qualità tecniche, lo volevo quando allenavo l’Empoli. In passato ha avuto qualche problema da regista perché portava molto il pallone, invece ora è molto migliorato soprattutto nel palleggio. Poi è anche dinamico, quindi in fase difensiva si fa sentire. Immobile è generoso, non ci si può distrarre con lui. Senza palla pressa anche troppo, chiama delle pressioni che a volte la squadra non riesce a seguire.

Il pareggio subito alla fine lascia l’amaro in bocca, la partita sembrava vinta e lascia una brutta sensazione, ma il gol così fa parte del calcio. La delusione mi resta per la prestazione di Bologna o quella di Verona. Abbiamo preso due gol alla fine del recupero dei due tempi, ma almeno abbiamo fatto un passo in avanti per prestazione e carattere e vedremo se riusciremo a trovare la continuità che stiamo cercando.

La squadra mi sembra più fluida, determinate richieste li hanno un po’ bloccati ma spero che poi possano diventare normali. Giocare contro l’Atalanta non è semplice perché uscire bene da dietro è estremamente difficile e rischioso. Sul palleggio potevamo fare di più, ma questo viene fuori se si hanno le condizioni mentali delle ultime due partite, con applicazione. Se continuiamo così poi si potrà anche palleggiare meglio.