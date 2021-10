Salernitana-Napoli, formazioni / Insigne in panchina. Giocano Politano, Mertens e Lozano

Le scelte di Spalletti per la partita pomeridiana. Tra i pali Ospina. In mediana Anguissa, Fabian e Zielinski

Il Napoli ha ufficializzato l’undici che scenderà in campo alle 18 contro la Salernitana. In porta, come da anticipazioni, confermato Ospina. La linea difensiva sarà formata da Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui. Al centro agiranno Anguissa, Fabian e Zielinski. Davanti, Mertens al posto di Osimhen infortunato, con Politano e Lozano. Il capitano, Lorenzo Insigne, parte dalla panchina, per la prima volta in stagione.

Napoli: Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui, Anguissa, Fabian, Zielinski, Politano, Mertens, Lozano. All: Spalletti

Salernitana: Belec, Strandberg, Ribery, Schiavone, Bonazzoli, Di Tacchio, Gondo, Ranieri, Kastanos, Zortea, Gyomber. All: Colantuono