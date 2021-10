Rosolino rosica per Federica Pellegrini: “È sempre stata su un piedistallo e ci sta tuttora”

Massimiliano Rosolino, ex nuotatore, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera di cui si riporta un estratto.

Il mio flirt con Federica Pellegrini è una leggenda metropolitana. Sul piano sportivo ho visto nascere la Creatura nei due anni a Verona. A 16 anni era già “principessa”, nonostante non avesse vinto ancora nulla. Fede o la ami o la odi. Io preferisco valutarla solo dal punto di vista tecnico ma è sempre stata collocata su un piedistallo. Ci sta sopra ancora adesso, diciamo la verità. Arrivi ad un punto della carriera nel quale sei inattaccabile. Lei lo è a prescindere: rappresenta lo sport nazionale al femminile e la longevità agonistica. Federica non ha bisogno di mettersi nuda per richiamare attenzione… A parità di prestazione batte per ritorni un Paltrinieri che ha già vinto più di me e di lei e che in Giappone s’è preso due medaglie dopo la mononucleosi. Ce la vedo come moglie e mamma? Sì e le auguro ogni bene. Tuttavia non sono sicuro che abbia smesso. Intanto gareggerà a novembre, poi arriveranno gli Europei in casa e una mdeglia la prenderebbe ancora: attendo sviluppi…

Paltrinieri è l’evoluzione di Rosolino? Ci sta. Ha continuità, è ambizioso. Forse nel mezzofondo ero più forte io, però lui è serio, solido di testa e ama fare fatica: mi piace.

Un amico mi disse “Sei l’oro di Napoli”. Chi gli stava affianco aggiunse: “Ma dopo Maradona”. E l’altro: “No, più di Maradona: Diego poi se n’è andato via”.