Psg, Navas infortunato. Donnarumma titolare sia stasera con l’Angers che martedì in Champions 

La Gazzetta dello Sport scrive del risentimento all’adduttore destro per il sudamericano, in Nazionale. Gigio ha finalmente la sua occasione

Con Navas infortunato in Nazionale, tra i pali del Psg sarà il turno di Donnarumma, sia oggi, in Ligue 1, che martedì in Champions. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

“E così l’ex rossonero non solo scende di nuovo in campo stasera in Ligue 1, ma ipoteca pure la partita di Champions League, martedì contro il Lipsia, dove potrà confermare l’esaltante esordio nella massima competizione europea, di fine settembre contro il Manchester City”.

Navas è stato costretto ad uscire dal campo a metà primo tempo della gara tra Costarica e Stati Uniti, nella sera di mercoledì.

“Il portiere ha risentito un problema all’adduttore destro ed è rimasto in spogliatoio. Se la sua assenza era già stata programmata per la partita di stasera al Parco dei Principi in funzione del calendario, è probabile che l’infortunio lo costringa a restare fuori più a lungo. Anche se ieri Pochettino ha preferito fare il vago: «Appena rientrerà, verrà sottoposto a visite mediche più approfondite. Ci ha spiegato che ha risentito un fastidio all’adduttore, spero quindi sia stato sostituito solo per precauzione»”.