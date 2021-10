Osimhen nello spazio per il colpo di testa (il video del Napoli)

Osimhen in orbita per il gol al Torino: 2 metri e 52, quattro in meno di Ronaldo (se lo avesse fatto lui, ci avrebbero fatto due mongolfiere così)

Video molto gustoso del Calcio Napoli su Instagram. La visione spaziale del gol di Osimhen al Torino. Il salto di 2 metri e 52 che ha consentito al nigeriano di colpire in rete e battere la squadra di Cairo (con gran dolore della Gazzetta). Un gol che, come dicono a Napoli, se lo avesse segnato Ronaldo (che contro la Sampdoria saltò quattro centimetri in più) ci avrebbero mongolfierato (neologismo) per giorni. Chapeau al Napoli, gustatevi il video.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SSC Napoli (@officialsscnapoli)