“Misogino, omofobo”. In Germania fa più notizia la telecronaca di Freund che la nazionale che va ai Mondiali

“Donne distogliete lo sguardo dall’infortunio”, l’ex nazionale accusato di considerare tutte le donne come rammollite. “Ma io pensavo solo a mia moglie…”

La Germania si è qualificata per la fase finale dei Mondiali battendo la Macedonia del Nord 4-0. Ma in Germania non si parla che di Steffen Freund, ex nazionale tedesco, ora commentatore per Rtl, da ieri sera “misogino”.

Freund è stato giudicato colpevole sui social di aver detto ad un certo punto: “Le donne, per favore, distolgano lo sguardo dalle immagini al rallentatore. Sono immagini che fanno male”. Perché a terra c’è Ademi infortunato. Apriti cielo. Lo hanno accusato di essere portatore insano di sessismo e stereotipi annessi. I più gli hanno rinfacciato la sua presunta visione della donna come di una rammollita. E come da prassi si è dovuto scusare giustificandosi così: “Pensavo a mia moglie che, come me, soffre nel vedere infortuni del genere. Ho avuto tanti infortuni gravi nella mia carriera. E mia moglie era spesso allo stadio. Non poteva più guardare. Non avevo altro in mente…”.