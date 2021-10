Mihajlovic: «Sono diventato nonno, ho chiesto ai ragazzi di lasciarmi un ricordo felice di questo giorno»

Prima di Napoli-Bologna, il tecnico della squadra ospite, Sinisa Mihajlovic, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky. Oggi è diventato nonno.

“Ho parlato con la squadra, gli ho detto che per me è un giorno speciale. Non mi è mai successo un evento così importante il giorno della partita, quando eravamo in camera gli dicevo che rimarrà sempre di me questa gara. Ogni volta quando dovrò festeggiare il compleanno della mia nipotina mi verrà in mente questa gara, gli ho chiesto di lasciarmi il ricordo col sorriso. Vorrei ringraziare tutto il reparto di ginecologia del Fatebenefratelli, li ringrazio e so che è tutto a posto”.

Non ha Arnautovic, cosa devono dare Barrow e Orsolini?

“Non abbiamo anche Schouten, Soumaoro, Sogliano. Sono quattro giocatori importanti, quattro titolari. Però questo non deve essere una scusa per noi, siamo il Bologna e abbiamo giocatori che possono mettere in difficoltà la difesa del Napoli. Tutti i miei calciatori ne hanno le possibilità, siamo consapevoli di quelli che siamo e sappiamo di essere in emergenza, però nel calcio capita: ho visto fiduciosi i ragazzi, io sono sereno e dobbiamo essere concentrati su noi stessi. Poi sappiamo che il Napoli è fortissimo, non a caso ha fatto otto vittorie e un pareggio, ha la miglior difesa. Ci sono tutti i presupposti per non farcela, però per come sono fatto io di carattere cerco di trasmettere ai ragazzi che nel calcio nulla è impossibile”.