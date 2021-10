Malagò: “Capienza al 100%? Non sono così tante le squadre che hanno bisogno degli stadi pieni”

Il presidente del Coni: “Io devo difendere le categorie come basket e pallavolo che hanno un’incidenza del ticketing molto più decisiva che nel calcio”

Giovanni Malagò, presidente del Coni, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la visita al nuovo centro sportivo della Fiorentina.

Non sono così tante le partite del campionato italiano dove senza la totalità degli ingressi ci sono dei problemi, questo ci tengo a ricordarlo. Non ci devono essere dei limiti. Io devo difendere le categorie come basket e pallavolo che hanno un’incidenza del ticketing molto più decisiva che nel calcio. Tutto il comparto sport si augura che si vada verso la totale riapertura.