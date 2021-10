Sono solo due i candidati possibili per sostituire Ballardini in caso di sconfitta contro Venezia ed Empoli. Ringhio è fuori dalla gara

Libero: Pirlo tratta con il Genoa, l’alternativa è Donadoni. Nessuna speranza per Gattuso

Ieri abbiamo scritto che il Genoa pensa all’esonero di Ballardini e che in pole, per sostituire il tecnico, ci sarebbe Pirlo, seguito da Donadoni e Gattuso, nomi che anche piacciono alla dirigenza del club. Libero, però, elimina il nome di Ringhio dalla lista: per lui nessuna speranza, scrive il quotidiano.

“Ballardini si giocherà la panchina contro Venezia e Empoli, dove è chiamato a raccogliere almeno 4 punti. In caso contrario l’erede è pronto: non sarà Maran, ancora sotto contratto, perché i nuovi proprietari di 777 Partners vogliono avviare un nuovo progetto tecnico, ma Andrea Pirlo, che interromperebbe il contratto con la Juve per tornare in panchina. L’alternativa è Roberto Donadoni. Per Gattuso, invece, nessuna speranza”.