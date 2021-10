L’ammissione di Piqué: “Gli arbitri spagnoli fischiano di più a favore di Barcellona e Real Madrid”

Il difensore del Barcellona: “Io vorrei l’uguaglianza per tutti, ma è impossibile. Chiaramente non mi posso lamentare”

Gerard Piqué, difensore del Barcellona, ha rilasciato alcune dichiarazioni al canale Twitch dello streamer Ibai Llanos.

Gli arbitri spagnoli fischiano più falli a favore di Barcellona e Real Madrid per i club che sono, e adesso c’è anche l’Atletico Madrid. Ma con tutto il rispetto non ci si può paragonare a squadre che non lottano per il titolo. Io vorrei l’uguaglianza per tutti, ma è impossibile. Chiaramente non mi posso lamentare, ma alla fine le squadre con cui competo sono Real, Atletico, Siviglia.