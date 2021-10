Il Governo spagnolo si allea con la Uefa contro la Superlega di Barcellona e Real

In attesa della decisione della Corte di Giustizia europea, l’avvocatura dello Stato di Spagna ha inviato al tribunale dell’Unione Europea una dichiarazione di accusa

Alla nascita, seguita da un repentino fallimento, del golpe Superlega il governo spagnolo aveva già dichiarato, per bocca del suo ex ministro della Cultura e dello Sport José Manuel Rodríguez Uribes, la sua contrarietà alla nascente competizione separatista. Ma oggi è arrivato anche un atto ufficiale a confermare la presa di posizione. Cope riporta che l’avvocatura dello Stato di Spagna ha inviato oggi al tribunale dell’Unione Europea una dichiarazione di accusa con la quale sostiene la Uefa nel contenzioso contro i tre club reduci, Barcellona, Real Madrid e Juve.

La Spagna è solo l’ultimo di molti Paesi ad aver dichiaratamente osteggiato il progetto di rivoluzione del calcio europeo, dal governo inglese di Boris Johnson al presidente francese Emmanuel Macron. Ma la questione la riguarda direttamente perché due dei tre club che ancora resistono appesi al progetto sono appunto spagnoli, come è spagnolo il tribunale di Madrid che ha dato supporto giuridico al torneo aprendo di fatto il contenzioso con l’Uefa anche sul piano giurisprudenziale. Ed è una dichiarazione di guerra contro il ticket Florentino Perez-Laporta che va in netto favore del boss della Liga, Tebas.

In attesa che la Corte di Giustizia dell’Unione europea in Lussemburgo si pronunci sulla questione pregiudiziale posta dal tribunale di Madrid riguardo alla posizione dominante dell’Uefa, tra l’altro, Juve, Real e Barcellona vanno avanti con una revisione del progetto, in un’ottica più popolare.