La Lega Serie A pensa di vietare l’accesso a tutti gli stadi ai responsabili di atti di razzismo

In Assemblea si è parlato anche del nuovo format per il campionato e di diritti tv: previsto per la prossima settimana un tavolo tecnico con Dazn sulla rilevazione degli ascolti

Oggi la Lega Serie A si è riunita in Assemblea nel nuovo International Broadcast Centre di Lissone. Da quanto emerge dal verbale della riunione, i presidenti dei club valutano nuove misure per combattere il razzismo negli stadi, in particolare, la possibilità di vietare l’accesso ai responsabili di atti di discriminazione in tutti gli impianti.

“In avvio di riunione sono stati mostrati ai Club gli sviluppi della campagna contro il razzismo “Keep Racism Out”, promossa dalla Lega Serie A durante la scorsa stagione con la collaborazione di tutte le Società e dell’UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali) e confermata anche per quest’anno. Il 13 ottobre, in occasione della periodica Commissione CSR, i Club adotteranno nuove misure condivise per affrontare manifestazioni di razzismo negli stadi, come la possibilità di vietare l’accesso in tutti gli impianti a chi dovesse rendersi protagonista di tali episodi, nel segno di una decisa e unanime condanna da parte di tutto il mondo del calcio”.

Per quanto riguarda il tema del format della Serie A TIM è stata mostrata l’analisi di Deloitte sugli impatti diretti e indiretti a seconda del numero di squadre partecipanti al massimo campionato. Dei diversi scenari di calendario, nazionale e internazionale, si parlerà anche all’interno della prossima Assemblea delle Leghe europee, organizzata a Milano nei giorni 21 e 22 ottobre.

I club hanno anche affrontato, grazie agli interventi di Marco Nazzari, AD di Nielsen Media, e di Marco Mellia, Professore del Politecnico di Torino, le tematiche relative all’audience della piattaforma DAZN e dei tre disservizi riscontrati dalla stessa durante la trasmissione delle partite in queste prime 7 giornate di campionato.