La furia ceca di Nedved al gol del Sassuolo (VIDEO)

Le telecamere dello Stadium lo hanno pizzicato mentre infuriato se la prendeva prima col campo e poi col presidente Agnelli

La terza sconfitta della Juve non ha lasciato indifferente nessuno, ma soprattutto in casa bianconera comincia ad esserci un po’ di nervosismo. A dimostrarlo le immagini di Pavel Nedved in tribuna allo Stadium che hanno fatto il giro dei social

Le telecamere lo hanno pizzicato mentre infuriato al gol del Sassuolo se la prendeva con qualcuno sul terreno di gioco. Prima di lasciare la tribuna il dirigente bianconero ha rivolto la sua furia anche al presidente Andrea Agnelli che fumava imperturbabile il suo sigaro

Ad aver colpito è stata sicuramente la gestualità esagerata del ceco che non è nuovo a sfoghi di questa portata

Secondo alcune voci, non confermate dalla società, ci sarebbe stato questa mattina un colloquio tra Agnelli e Nedved proprio per i fatti di ieri

Colloquio tra #Agnelli e #Nedved stamani: il presidente ha “suggerito” a Pavel di placare gli animi e tenere un comportamento consono. Post scriptum: domattina l’assemblea degli azionisti della #Juventus. — Giacomo Scutiero (@SCUtweet) October 28, 2021