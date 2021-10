Inzaghi: “Contro la Lazio abbiamo giocato la migliore partita in trasferta per 65’”(VIDEO)

Le parole del tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, alla vigilia della partita contro lo Sheriff in Champions

Nell’analisi delle prime due partite dello Sheriff ha capito cosa hanno sbagliato Shakhtar e Real Madrid, sconfitte entrambe dalla squadra moldava?

“Lo Sheriff non ha vinto due partite per caso. Verrà qui sulle ali dell’entusiasmo, si difendono bassi, sono organizzati e hanno uomini bravi nelle ripartenze. Bisognerà essere bravi ad attaccare ma anche a non perdere le distanze. Questa è una partita fondamentale per il nostro cammino in Champions League”.

Secondo il CIES l’Inter è la squadra che crea il maggior numero di occasioni da gol nei top-5 campionati europei, ma non ha ancora segnato in Champions. Inoltre subisce spesso gol. Dove è la verità riguardo alla sua squadra?

“Conoscevo questa statistica, ma le mie squadre hanno sempre creato tanto. Siamo il miglior attacco in campionato, purtroppo abbiamo subito qualche gol di troppo. La partita persa sabato ci ha fatto arrabbiare molto, ho visto i ragazzi arrabbiatissimi: mi fa piacere perché so di avere a che fare con dei vincenti. Contro lo Sheriff dovremo avere un ottimo possesso e dobbiamo sfruttare le occasioni che creiamo: ne abbiamo sempre tante, indipendentemente dall’avversario”.

C’è un problema legato alla Champions? Questa squadra anche negli anni scorsi ha avuto delle difficoltà nelle coppe, cosa ne pensa?

Ha rivisto la partita contro la Lazio? Cosa ne pensa?

“Avevo fatto un’analisi a caldo dopo la partita di sabato e rivedendola ne sono ancora più convinto: per 65′ abbiamo giocato la nostra miglior partita in trasferta della stagione. Il problema è stato quello di non aver segnato il secondo gol, tenendo la Lazio in partita. Abbiamo sbagliato in occasione del rigore, poi l’ultimo quarto d’ora è sicuramente da cancellare. Una squadra forte come la nostra deve sempre rimanere dentro alla partita. Ho visto delusione e arrabbiatura nei ragazzi, la sconfitta fa male e tutti vogliono reagire alla grande”.