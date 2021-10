Inter, Juve e Milan hanno perso un miliardo in due anni. Che ci fanno ancora in Serie A?

E se il Milan sta riuscendo ad invertire il trend finanziario con una gestione più accorta ed una società senziente, e la Juve ricorre ad aumenti di capitale da 400 milioni, il caso dell’Inter è sintomatico del disastro.

L’Inter non solo è costretta ad andare avanti in Europa per garantirsi ulteriori introiti, giocando con una specie di cappio alla gola, ma il suo futuro è fatto solo di cessioni. Non ha altre possibilità per restare a galla, scrive Marco Iaria sulla Gazzetta dello Sport.

“Le vendite si sono rese necessarie nonostante il bond da 75 milioni emesso nel luglio 2020, che ha aggiunto debito (con relativi interessi saliti a 40 milioni annui). E nonostante gli 80 milioni lordi (interessi inclusi) pervenuti nelle casse nerazzurre, sotto forma di finanziamento soci, dal maxiprestito di 275 milioni concesso a maggio dal fondo statunitense Oaktree alla controllante dell’Inter”.

Solo 80 di quei 275 milioni sono entrati nella disponibilità dell’Inter, il resto è rimasto alla famiglia Zhang, impelagata nella crisi sistemica dell’imprenditoria cinese. Nella nota dell’Inter a corredo dell’approvazione del bilancio – come in quella della Juve – la colpa è sempre “della pandemia”. Un utile argomento fantoccio, che prima giocava sulla percezione emotiva del turbamento generalizzato, e che ora invece suona come un alibi stanco e abusato.

“Sapete com’è stato ripristinato il patrimonio netto di Fc Internazionale, andato in territorio negativo e bisognoso in teoria, di una ricapitalizzazione? – chiede Iaria in chiusura del suo articolo – Attraverso la rivalutazione degli asset nerazzurri (dal marchio alla rosa), facoltà concessa alle aziende italiane dal Decreto Agosto per rafforzarne la patrimonializzazione. Tutto ok per il Codice civile, ma prima o poi i soldi bisognerà trovarli“.

E, aggiungiamo, anche porsi il problema dell’extraterritorialità sportiva di squadre che possono giocare ad armi impari.