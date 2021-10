Ilary Blasi prepara una cena a base di piccione, la reazione di Totti (VIDEO)

Uno scherzo in famiglia. La showgirl ha poi postato il video sui social. Il capitano arriva anche a fare il verso del volatile

I coniugi Totti ci hanno abituati agli scherzi che si fanno tra loro, anche nelle pubblicità in tv. L’ultimo è stato preparato da Ilary, che ha preparato per la famiglia una cena a base di… piccione. Francesco Totti, appena vede il contenuto della pentola, inorridisce, mentre il figlio Christian implora la madre di metter via quella roba. E l’ex capitano della Roma arriva persino ad imitare il verso del piccione pur di fare in modo che la moglie desista dal mettere in tavola quella cena, che evidentemente nessuno gradisce.

Il video è stato condiviso sui social da Ilary.