Il Giornale: all’Inter scudettata non potremo negare lo scudetto del lamento

Inzaghi ha dato addosso all’arbitro Mariani senza dire nulla sull’inutile fallo di Dumfries e neppure sul rigore assegnato all’Inter contro la Lazio

Quando Simone Inzaghi, nel post partita di Inter-Juve, ha dichiarato che l’Inter poteva prendere gol solo per un errore dell’arbitro (per il rigore concesso alla Juventus), non fa che confermare una legge non scritta, ovvero che quando c’è di mezzo la Juventus, qualcuno sbaglia. Lo scrive Riccardo Signori su Il Giornale.

“Figura pessima, non tanto per il lancio della pettorina quanto per non saper riconoscere debolezze della squadra ed errori suoi“.

Ad esempio Dumfries poteva evitare quell’inutile intervento che ha portato al rigore. Inzaghi su questo non ha detto nulla, scrive.

“E nemmeno ha ricordato che il rigore subito faceva pari con quello assegnato alla sua squadra la settimana prima contro la Lazio. La memoria in certi casi non aiuta mai. E nemmeno serve a ricordare che l’Inter si fa raggiungere con troppa facilità: è accaduto 4 volte in campionato ed una in coppa con il Real Madrid. Solo colpa altrui?”.

La Juve, d’altro canto, è stata ad un passo dal non farcela “perché oggi è un gruppo che deve sfruttare debolezze altrui, più che la forza propria”.

Eppure l’Inter dà la colpa alla squadra di Allegri, tipico modo di fare del mondo nerazzurro.

“E all’Inter scudettata, con merito, non potremo nemmeno negare lo scudetto del lamento (a proposito di Lazio-Inter). Tutto mediocre quanto Inter-Juve. Sapete, invece, cosa ha davvero detto il derby d’Italia? Per ora queste non sono squadre da scudetto: chi per il gioco, chi per comportamenti che fa rima con lamenti”.