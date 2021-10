Il CorSport sul braccio largo di Osimhen su Theate: sì l’ammonizione, no l’intervento Var

La Moviola sull’episodio contestato da Mihajlovic. Sarebbe stato fallo per la difesa, ma il Var non essendoci violenza non poteva in alcun modo intervenire

Moviola CorSport sul braccio largo di Osimhen su Theate: poteva starci ammonizione, ma non intervento Var

Nel post partita di Napoli-Bologna, il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic si è lamentato per un braccio largo di Osimhen su Theate non sanzionato dall’arbitro. Ha fatto capire che avrebbe voluto un rigore per la sua squadra, visto che Soriano era stato espulso, nella precedente partita, per una gomitata analoga. Oggi il Corriere dello Sport, nella Moviola, sgombra il campo agli equivoci: l’episodio può essere anche dubbio, ma non avrebbe richiesto l’intervento del Var. Poteva starci solo un’ammonizione e la chiamata del fallo.

“Qualche dubbio c’è sul braccio largo di Osimhen al 34’ pt che colpisce Theate nell’area del Bologna. Sarebbe stato fallo per la difesa, poteva starci l’ammonizione, ma il Var non essendoci violenza non poteva in alcun modo intervenire”.